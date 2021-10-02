غدًا.. محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن في أطفيح

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجيزة، غدا الأحد، محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة أطفيح بالجيزة .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري عمداً مع سبق الإصرار على أثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجني عليه الأمر الذي أثار حفيظتهم فاستجلبوا أداة مما تستخدم فى الاعتداء "كوريك بناء" وتوجهوا لمسكنهم وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بالأداة بحوزته حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزره فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما أسند للمتهمين من الأول وحتى السابع استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين واهالى وقاطني قرية عرب الكريمات وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعرض حياتهم للخطر وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.

كما تبين أن المتهمون من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمداً مع سبق الاصرار ان كال إليه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح ابيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره فاحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.



وبذلك يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها فى مواد القانون 236 و 241 من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل برقم 170 لسنة 1981 بناءَ عليه تم إحالة القضية الي محكمة جنايات الجيزة طبقاً لمواد الاتهام لنظر القضية امام محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين عن ما أسند اليهم من اتهام في القضية