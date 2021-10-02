وزير الاتصالات: إنشاء 10 مراكز جديدة حاضنة للإبداع بالمحافظات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية التنمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم على محورين أساسيين، وهما رعاية الإبداع والتنمية البشرية.

وأضاف أن المحور الأول يتم من خلال المراكز الحاضنة لرعاية الابداع، حيث كان الاعتماد على مركزين للابداع في القرية الذكية بالجيزة وفي برج العرب وفي 2019 بدأنا زيادة أماكن الإبداع الرقمي في المحافظات، حيث تم إنشاء 4 مراكز في الصعيد و3 في مدن القناة ووجه بحري داخل الجامعات، داخل هذه المراكز نشاط تدريبي ونشاط لرعاية الإبداع، مؤكدًا أنه يتم إنشاء 10 مراكز جديدة في 10 محافظات، ونتطلع أن يكون لنا مركز في كل محافظة.

أوضح أن المحور الثاني هو التنمية البشرية والتدريب، حيث إن أكبر التحديات التي تواجه الشركات الناشئة هو اجتذاب المهارات والاستفادة بها، وهو دور وزارة الاتصالات والتي تحرص على عدد التدريب، والمهارات.

• تضاعف موازنة التدريب 22 مرة هذا العام

أشار إلى أنه قبل 3 أعوام كانت موازنة التدريب 50 مليون جنيه تستهدف متدرب 4000، وارتفعت الموازنة 2021 إلى 1100 مليون جنيه، تضاعف موازنة التدريب 22 مرة، وارتفاع المتدربين المستهدفين لـ200 ألف متدرب.

وأكد أن هناك حزمة من المبادرات تتم بالتعاون مع الشركات العالمية، فضلًا عن عدة مبادرات أخرى كمبادرة شغلك من بيتك، والتي هدفها أن يقترن التدريب الرقمي مع مهارات العمل الحر، وكيف يمكن لشبابنا ان يقتنص وينافس في منصات العمل الحر، مؤكدًا أن الهدف من المبادرات الحفاظ على مركزنا الذي هو متقدم، لزيادة خلق فرص للشركات الناشئة، وتنمية موقعنا بين دول العالم.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة السابعة من قمة تكني للتكنولوجيا Techne Summet 2021 وريادة الأعمال، السبت، بمكتبة الإسكندرية والتي تستمر 3 أيام، تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعقد القمة بحضور سفير السويد بالقاهرة ونائب سفير ألمانيا بالقاهرة، وممثل عن سفير باكستان، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.