السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وقف استئناف مجدى عبدالغنى على حكم تغريمه 200 ألف جنيه فى قضيتى ميراث

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

أصدرت اليوم السبت، محكمة جنح مستأنف الدقى قرارًا، بوقف نظر استئناف مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم تغريمه 200 ألف جنيه فى قضيتي ميراث، وقفًا تعليقيًا، لحين الفصل فى الطعن المقدم من جانبه بعدم دستورية المادة التى يحاكم بها.

القضية الأولى صدر فيها حكم من محكمة جنح الدقى بتغريم كابتن مجدى عبد الغنى 100 ألف جنيه وحملت رقم 5049 جنح الدقى، والثانية حملت رقم 12279 جنح الدقى، وصدر فيها نفس الحكم سالف الذكر، وتقدم المدعى عليه باستئناف عليهم. كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث ومن بينهم ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد المدعى عليه، أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم.

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