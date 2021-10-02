السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد زيادة حوادث اللدغ.. أشياء يمكن أن تدعو الثعابين إلى منزلك

لدغة الثعابين
لدغة الثعابين

جذبت الطفلة السعودية "تمارا" صاحبة الست سنوات، الأنظار إليها بعدما توفيت بسبب لدغة ثعبان بحمام منزلها، حيث جلست على المرحاض حتى سمع أهل البيت صوت صراخها، فهرعوا إليها ليجدوا ثعبانا كان مختبئا في المرحاض ولدغها لينهي حياتها على الفور.

ومؤخرًا ازدات حوادث لدغات الثعابين في المنازل خاصة المرحاض، حيث يتسأل البعض ما السبب وراء ذلك، ففي السطور التالية سلط موقع "best life online" الضوء على الأشياء التي تتسبب في جذب الثعابين لمنزلك.

أكوام الخشب:

في حين أن الاحتفاظ بالحطب في الطابق السفلي الخاص بك، قد يساعد في تنظيف غرفة المعيشة الخاصة بك، فإن القيام بذلك يمكن أن يجعل هذه المساحة الجوفية أكثر جاذبية للثعابين.

يقول الخبراء، إن كومة صغيرة من الأخشاب، تكفي لجذب الثعابين لأنها توفر بعض الأماكن الباردة والمظلمة للثعابين.

المياه الراكدة:

يوضح عالم الحشرات ريان سميث، أن الثعابين تحب الرطوبة، وإذا كان الطابق السفلي الخاص بك يحتوي على إمداد ثابت من الماء أو مياه راكدة، فسيكون ذلك مخبأًا ملائمًا لها.

الكراكيب:

إذا كنت ترغب في منع الثعابين من الإقامة في منزلك، فإن تنظيف الفوضى في الطابق السفلي هو مكان جيد للبدء في النظافة.

يقول سميث، سوف تنجذب الثعابين إلى الطابق السفلي الخاص بك إذا كان يوفر الحماية لهم والتى تتمثل في "الكراكيب".

الرطوبة العالية:

يقول الخبراء إن الرطوبة العالية تساهم في إيجاد المكان المثالي للثعابين، لذا ينصح بضرورة عدم السماح بإرتفاع الرطوبة داخل المنزل.

الفئران:

إذا كنت ترغب في إبعاد الثعابين عن منزلك، فإن معالجة أي مشاكل آفات موجودة في مساحتك هي مكان جيد للبدء.

ويوضح أندرو كريستوفر، خبير الحشرات، ليست البيئة جذابة فحسب، بل هناك حيوانات أخرى تساهم في وجود الثعابين ولعل أشهرها الفئران والقوارض بشكل عام.

السعودية الفئران القوارض الرطوبة العالية الثعابين لدغة الثعابين

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وائل لطفي

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