التيار الوطني بلبنان يحذر من التلاعب في ملفي الانتخابات وانفجار مرفأ بيروت

دعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، اليوم السبت، اللبنانيين جميعا لجعل الانتخابات النيابية المقبلة موعداً للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال التنافس على برامج سياسية واقتصادية تحقق التغيير المطلوب بعدما ظهرت جليا الحاجة إلى نظام سياسي واقتصادي جديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس السياسي للتيّار الوطني الحر إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول أعماله.

وحذر المجلس، في بيان له، من مشروع يطل رأسه لتعديل قانون الانتخابات وحذف حق المغتربين بأن ينتخبوا من بينهم 6 نواب يتوزعون على القارات الـ6 التي ينتشر فيها اللبنانيون.

وتابع البيان، أن "التيار الوطني الحر الذي ناضل من أجل أن يستعيد المنتشرون المستحقون جنسيتهم وأن يحصلوا على حق المشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشيحا وتمثيلا يدعو المغتربين إلى رفع الصوت لقطع الطريق على من يريد انتزاع حقوقهم، ويعتبر التيار أن أي محاولة للتلاعب بقانون الانتخابات سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى لهذا القانون الذي تم إقراره باتفاق وطني كرس للمغتربين حقوقا دستورية وقانونية لا تراجع عنها".

كما حذر المجلس السياسي من أي محاولة لعرقلة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، مؤكدا رفضه لأي التفاف من أي جهة كانت لتضييع المسؤوليات وجعل الحصانات عائقا أمام التوصل إلى الحقيقة.

وأوضح المجلس أن الضغط لإقالة المحقق العدلي أو دفعه إلى الاستقالة أمر قد يخفي وراءه نية مبيتة بتجميد التحقيق ووقف سير العدالة.