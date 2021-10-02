من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل دجاج «توسكان» سريع التحضير

يفضل الكثيرون عمل الأطباق الشهية، على الطريقة الإيطالية، فمن أشهر الأطباق الإيطالية طبق الدجاج “توسكان” سريع التحضير هو وجبة سهلة ولكن لذيذة للغاية حيث إنه مليء بالدجاج الطري والطماطم المجففة والسبانخ في صلصة الثوم الكريمية، كل شيء مصنوع بشكل صحيح في قدر الضغط الكهربائي.

ويمكن تقديمها فوق الأرز أو المعكرونة أو حتى البطاطس المهروسة، أي جانب طلق من النشويات تمتص الصلصة اللذيذة سيعمل بشكل جيد، بما في ذلك الخبز المقرمش، يمكنك أيضًا التقديم مع بعض الخضروات المحمصة إذا كنت تبحث عن طبق يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات.

وبحسب موقع “thespruceeats” نرصد طريقة عمل دجاج توسكان سريع التحضير، كالتالي:

مكونات عمل طبق دجاج توسكان سريع التحضير

- 2 كيلو من صدور دجاج مخلية من العظم والجلد

- 1 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

- 1 ملعقة طعام زيت زيتون

- 3 ملاعق كبيرة زبدة مقسمة

- نصف كيلو فطر مقطع إلى شرائح

- 1 بصلة صغيرة مقطعة مكعبات

- 6 فص ثوم مفروم

- 3/4 كوب مرق دجاج

- 1/2 كوب طماطم مجففة ، مقطعة إلى شرائح ومقسمة

- 2 ملاعق كبيرة دقيق

- 3/4 كوب كريمة ثقيلة

- 2 كوب أوراق سبانخ صغيرة

- 1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

خطوات لعمل دجاج توسكان سريع التحضير

- اجمع المكونات في وعاء دجاج التحضير

- نكّهي صدور الدجاج بالتتبيلة الإيطالية والملح والفلفل الأسود.

- أضيفي زيت الزيتون إلى الإناء الفوري مع ملعقة كبيرة من الزبدة، و سخنيها حتى تذوب الزبدة ويصبح الزيت ساخنًا، يُضاف الدجاج إلى القدر ويُطهى لمدة 3 دقائق لكل جانب ، أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً على كل جانب ، ليس من الضروري طهيها بالكامل ، حيث ستنتهي من الطهي أثناء جزء الطهي بالضغط من الوصفة.

- نرفع الدجاج عن القدر ونتركه جانباً في طبق، أضيفي الزبدة المتبقية إلى القدر مع الفطر والبصل، يُقلى لمدة 3 دقائق أو حتى يصبح البصل شفافًا ويصبح لون الفطر بنيًا قليلاً.

- أضيفي الثوم ومرق الدجاج ونصف الطماطم المجففة في القدر، قلب وكشط القاع لتحرير أي أجزاء بنية، يُسخن على نار هادئة لمدة 2 إلى 3 دقائق.

- نرفع الدجاج من القدر ونضعه في طبق اخفقي ملعقتين كبيرتين من الدقيق مع ملعقتين كبيرتين من الماء البارد ، اخفقي المزيج مع سائل القدر.

- اخفقي الكريمة الثقيلة وأضيفي ما تبقى من الطماطم المجففة والسبانخ وجبنة البارميزان يُسخن على إعداد السوتيه حتى تذبل السبانخ ويسخن كل شيء.

- يُضاف الدجاج مرة أخرى إلى القدر ويُغطى بالصلصة ويُقدم على الفور.