استطلاع رأى: 68% من التونسيين يساندون قرار الرئيس قيس سعيد بتكليف بودن

أوضح استطلاع رأى أجرته مؤسسة إمرود كنسولتين فى تونس، أن 68% من المواطنين يعتبرون أن تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة أمرا جيدا، فيما اعتبر 6 بالمائة من المستجوبين أنه قرار سيّء.

وكلف الرئيس التونسى قيس سعيّد الأربعاء الماضى، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة الحكومة التونسية المكلفة "نجلاء بودن"، إن الحكومة ستتكون من كفاءات نسائية وشباب، وأولوياتنا النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأضافت بودن: "سنولي اهتمامًا خاصًا بجهود الحد من البطالة، والوزراء الشباب في الحكومة سيكونون قادرين على إحداث فارق".

وقال أمين عام اتحاد الشغل التونسي، نورالدين الطبوبي، إن تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة في تونس رسالة مهمة للخارج قبل الداخل.

وخلال زيارته لمصنع كولايات للأسمنت الاصطناعي في تونس، أمس الجمعة، أكد الطبوبي الذي يرأس أقوى النقابات وأفعلها على الساحة السياسية في البلاد، أن التونسيين يريدون رئيس الحكومة امرأة قوية قادرة على حل الملفات الشائكة.

واعتبر أن تونس كانت دومًا سباقة على صعيد حقوق المرأة، لكنه نبه إلى ضرورة عدم تحول هذا التعيين إلى مزايدات، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة للشعب اتخاذها القرارات المستقلة.

وفيما كرر تفاؤله بهذا الاختيار تساءل إن كانت الظروف التي تعيشها البلاد ستساعد رئيسة الحكومة الجديدة على النجاح؟.

ورأى أنه لا يمكن انتظار المستحيل من رئيسة الحكومة في ظرف دقيق وفي ظل تعقيدات كبيرة، لكنه دعاها إلى ممارسة قناعاتها والسعي لحل الملفات الشائكة.

كما دعا الجميع إلى الوعي بالوضع الذي تعيشه البلاد، والذي يتطلب احترام النظام الجمهوري وإرساء المحكمة الدستورية.