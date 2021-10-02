سيدة تطالب بنفقة بناتها بعد قيام حماتها بطرد والدتها

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم “٣١٥٥ ” لسنة ٢٠٢١، تطالب فيها بنفقة بناتها، بعد طلاقها غيابيا من قبل والد أبنائها.

وقالت “إسراء .ع ” 30 سنة، مر على زواجنا قرابة السبع سنوات تقريبا، وأثمر زواجنا عن إنجاب بنتين، فمنذ زواجنا ونحن فى ديون متلاحقة، فقام بشراء شقة تمليك بالتقسيط بمدينة بدر، وبعد شهور من الانتقال للسكن بها، أصرت حماتى على شراء شقة هى الأخرى بنفس المدينة، وطلبت من زوجى مساعدتها فى تسديد سعرها، طلب منها بيع شقتها لكنها رفضت وقالت له “سيباها للزمن”، وبرغم ضيق الحال إلا ان زوجى دفع كل ما يمتلكه لها بالإضافة إلى تداينه لأحد أصدقاءه بمبلغ كبير.

وتابعت الزوجة: بعد فترة وجيزة عرضت على زوجى شراء قطعة أرض وبناء منزل عليها يكون لنا ولأولادنا أفضل من العقارات المليئة بالشقق، وبالفعل قمنا بشراء قطعة الأرض، إلا أننا لم نتمكن من بنائها بسبب كثرة الديون، فقررنا بيع شقتنا بمدينة بدر لبناء قطعة الأرض، وعرض زوجى على والدتى بيع شقتها بمدينة السلام وإعطاءه أموالها ليتمكن من بناء الأرض وتجهيز شقة وفى مقابل ذلك تسكن والدتى معنا حتى يقوم بتجهيز لها شقة بالمنزل الجديد.

واستكملت اسراء: وافقت والدتى على اقتراح زوجى وبالفعل قامت ببيع شقتها وقمنا ببناء قطعة الارض وجهزنا الشقة الأولى وانتقلت والدتى للسكن معنا واستمرينا بهذا لوضع لمدة سنة، وعندما قرر زوجى بناء شقة لوالدتى بالمنزل وتجهيزها، انقلبت حياتنا رأسا على عقب من قبل والدته، فقامت بترك شقتها لنجلها الصغير ليسكن فيها دون أن تعطينا أى مبالغ مالية أخذتها، وحضرت للسكن معانا أو بمعنى أوضح لخنق والدتى وإجبارها على ترك المنزل، وقامت بالتشاجر مع والدتى واتهمتها بالطمع والجشع، وقامت والدتى بترك المنزل وطلبت من زوجى بإعطائها المبلغ المالى الذى قام بأخذه منها، فأخبرها بأنه سيقوم بإرجاعه لكن على شكل أقساط ، والآن أمى تعيش بمنزل خالى دون شقة، وحماتى قامت بالاستيلاء على شقتى وأغراضي فتركت له المنزل وقولت له “ انا كمان مش عاوزة أمك فى بيتى فقام بتطليقى غيابيا.