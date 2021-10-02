حجز مدير مصنع فرم متهم بحيازة لحوم فاسدة بالمرج

قررت جهات التحقيق بالمرج، حجز مدير مصنع فرم وتعبئة اللحوم لحيازته 10 أطنان لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

البداية عندما ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة 10 أطنان لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل مصنع لفرم وتعبئة اللحوم بمنطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، بالإشتراك مع الجهات المختصة من ضبط المسئول عن مصنع لفرم وتعبئة اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 5٫300 طن "لحوم مفرومة – مقطعات لحوم – دهون" - 4٫190 طن "لحوم مجمدة" بدون فواتير وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.