السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

196 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت ، 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض أربع حالات مقارنة بأمس الجمعة ، وبانخفاض 186 حالة مقارنة بيوم السبت من الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 88 شخصا ، بانخفاض خمس حالات ، عما تم تسجيله أمس الجمعة ، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 719، بانخفاض 59 حالة، مقارنة بأمس الجمعة .

وكانت لجنة من الخبراء، تقدم المشورة لحكومة طوكيو، قد خفضت أمس الأول الخميس مستوى التأهب لإصابات فيروس كورونا، إلى ثاني أعلى مستوى، مستشهدة في ذلك بتراجع أعداد حالات الاصابة الجديدة على مدار الأسابيع الماضية.

وكشف إحصاء لرويترز عن تجاوز عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم خمسة ملايين مع تسبب سلالة دلتا في زيادة الوفيات خاصة بين من لم يتم تطعيمهم.
 

وطبقا لمنشور (أور وورلد إن داتا)" عالمنا في البيانات" على الإنترنت فإن أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن سوى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

ووفقا لتحليل رويترز فقد استغرق وصول عدد وفيات كوفيد-19 إلى 2.5 مليون ما يقرب من عام في حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يوما. وتم تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية خلال سبعة أيام في المتوسط في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

وتم تسجيل ثمانية آلاف حالة وفاة في المتوسط يوميا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي وهو ما يمثل خمس حالات وفاة كل دقيقة.

الاصابة حكومة العاصمة اليابانية طوكيو فيروس كورونا المستجد

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وائل لطفي

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