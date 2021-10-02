وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: 800 مليار جنيه لتطوير قرى حياة كريمة خلال 4 سنوات

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات قطاع الأعمال العام تشارك في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” في القرى والأرياف التي أطلقتها الدولة في إطار تطوير البنية التحتية للصعيد والأرياف.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام لـ"الدستور" أن شركات كلا من حسن علام ومختار إبراهيم ومصر للأسمنت المسلح وإيجيكو تنفذ العديد من المشروعات القومية الخاصة بحياة كريمة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن هناك مساهمات أيضا لصندوق تحيا مصر من شركات قطاع الأعمال لدعم مشروعات حياة كريمة في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركات.

وأوضح الوزير أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير القرى والأرياف بإجمالي تكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه خلال 4 سنوات، حيث تعمل المبادرة على زيادة الطاقات الإنتاجية التي تدخل في تنفيذ المشروعات.

وتابع الوزير أن الشركات المشاركة سيعود عليها أثر إيجابي في ارتفاع حجم الأعمال مما يعود على الاقتصاد المصري بالنمو، مشيرا إلى أن الدولة حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطلق حزمة من المشروعات الضخمة لبناء دولة قوية قادرة على تلبية متطلبات المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة حياة كريمة تلقي ترحيبا كبيرا من جميع الجهات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، موضحا أن المبادرة تلقى قبولا شعبيا لما يلاحظه المواطن العادي من النفع من خلال المبادرة التي تشمل جميع المجالات سواء البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء وتطوير منشأت بخلاف مجالات الصحة والتعليم والرياضة.

ونوه الوزير إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد استكمالا لما تنفذه الدولة من مشروعات قومية عملاقة هدفها تنمية الدولة المصرية الجديدة وتعزيز مكانتها اقتصاديا وهو ما يتماشى مع ما تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام من خطة تطوير شاملة في الشركات والمصانع.