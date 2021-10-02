رفع مخلفات الري وتطهير الترع والمصارف بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات أعمال التطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة جميع المخلفات والإشغالات الناتجة من أعمال تطهير الترع والفروع العامة لري أسيوط بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة.

تطهير الترع والمصارف

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بمراكز وقرى ونجوع المحافظة بكافة الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة لافتاً إلى استخدام معدات الحملات الميكانيكية كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية في تلك الأعمال التي تهدف لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة وضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

تطهير الترع والمصارف

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم رفع وإزالة المخلفات الناتجة لأعمال التطهير للري التي تم إجرائها بالترعة والمصارف بمركز البداري خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبه لافتًا إلى رفع 90 طن مخلفات نواتج التطهير بقرى مركز البداري ونقلهم إلى الأماكن المخصصة لذلك مؤكدًا على ضرورة رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية بالتنسيق بين الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية من المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظًا على المياه التي يستفيد منها الجميع.

تطهير الترع والمصارف

تطهير الترع والمصارف