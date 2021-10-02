وزير العدل الصيني السابق يواجه تحقيقًا تأديبيًا

ذكرت الصين أنها وضعت وزير العدل السابق، فو تشنجهوا، قيد تحقيق تأديبي، فيما تحقق معه في انتهاك محتمل للقوانين بالبلاد.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، إن اللجنة المركزية لمراجعة الانضباط، لم تكشف عن مزيد من التفاصيل في البيان، الذي أصدرته على موقعها الالكتروني اليوم.



ويشار إلى أن فو تشنجهوا كان وزيرا للعدل في الصين، في الفترة من عام 2018 إلى عام 2020 .



و كان قد تم إقالة نائب وزير الأمن العام السابق، سو ليجون، في وقت سابق هذا الأسبوع، من الحزب، بعد اتهامه بـ"تعزيز السلطة الشخصية وتشكيل مجموعة مصالح"، التي سيطر أعضاؤها على إدارة حكومية رئيسية.



و في يوليو العام الماضي، شنت الصين حملة تطهير ضد الفساد، شملت مختلف أنحاء البلاد، في النظام القضائي والسياسي في البلاد، شملت الشرطة وممثلي ادعاء ومحاكم، للتخلص تماما من الفساد والتأكد من أن النظام القضائي "مخلص تماما وموثوق فيه".

و في سياق متصل، تقرر الحكومة الصينية خضوع أنشطة معالجة البيانات في قطاعي الصناعة و الاتصالات، و التي من شأنها أن تؤثر على الأمن القومي للصين لمراجعة أمن البيانات من جانب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لمشروع لائحة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.

و نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء و عن مشروع اللائحة أنه يجب تخزين البيانات المهمة في قطاعي الصناعة و الاتصالات، و التي تم إنشاؤها أو جمعها في الصين،و داخل الدولة، كما يتعين إجراء مراجعة أمنية لها قبل تقديمها خارج البلاد.

و أشارت الوزارة إلى أن السلطة لن تسمح بخروج أي بيانات أساسية من البلاد.

و تقول الوزارة إنه يتعين تقديم أي تعقيب على اللائحة قبل 30 أكتوبر المقبل.