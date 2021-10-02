الإثنين.. هاني رمزي يبدأ عرض مسرحيته الجديدة «أبو العربي» في السعودية

يستعد النجم هاني رمزي لعرض مسرحيته الجديدة "أبو العربي المهمة المستحيلة "، في السعودية يوم الإثنين المقبل، على مسرح النادي الأدبي الثقافي بجدة.

وتعرض مسرحية “أبو العربي” لمدة ثلاث ايام في السعودية تنطلق من 4 أكتوبر إلى 6 أكتوبر، ويسافر أبطال مسرحية “أبو العربي” اليوم إلى مدينة جدة وذلك من أجل عمل البروفات الخاصة بالمسرحية قبل عرضها بعد غدٍ الإثنين.

وكتب هاني رمزي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلقًا “متشوق جدًا لمقابلة الشعب السعودي الشقيق في أولى عروض المسرحية الكوميدية أبو العربي في المهمة المستحيلة بالنادي الأدبي الثقافي في جدة أيام 4 و5 و6 من شهر أكتوبر”.

ويسعى الفنان هاني رمزي لعرض مسرحية ابو العربي في أكثر من دولة عربية خلال الفترة المقبلة وذلك قبل أن يعود لاستئناف عرضها على مسرح طيبة مول بمدينة نصر مرة أخرى.

تفاصيل المسرحية

وتدور مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" حول أبو العربي الشخصية الشهيرة، يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

وطرحت الجهة المنظمة للعرض تذاكر المسرحية للجمهور السعودي على 4 فئات الأولى بمبلغ 800 ريال سعودي لفئة VIP ، والثانية بمبلغ 600 ريال سعودي ، والثالثة بمبلغ 400 ريال سعودي والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 200 ريال سعودي.

وكان الفنان هاني رمزي قد بدأ في عرض مسرحيته الجديدة “أبو العربي” منذ عيد الأضحى الماضي على خشبة مسرح طيبة مول بمدينة نصر.

وتعد المسرحية عودة للنجم إلى خشبة المسرح، وذلك بعد غياب 18 عامًا عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية "كده أوكيه" في عام 2003.

أبطال مسرحية أبو العربي

العمل المسرحي "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين، بالإضافة إلى وجود عدد من الاستعراضات التي يقدمها بشكل جديد مخرج العمل.