السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أمسية للشاعرة أمينة عبدالله بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

أمينة عبد الله
أمينة عبد الله

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ أمسية شعرية، والتي تستضيف فيها الشاعرة أمينة عبد الله. مدير تحرير سابق لسلسلة عالم الموسيقى بهيئة قصور الثقافة، وسكرتير تحرير سابق للعديد من السلاسل والمجلات الثقافية كمجلتى الثقافة الجديدة وعالم الكتاب.

 

صدر للشاعرة أمينة عبد الله عدد من الدواوين الشعرية من بينها: ألوان رغاوي البيرة الساقعة - سوبر ماركت – بنت شتا - بروفة جنرال لدخول الجنة - بنات للألم وهو ديوان يتكون من قصيدة واحدة، ونقرأ منه:
امرأة واحدة
فى كل عصر
تلك التى يراها الناس مدينة مترامية الأطراف
ومتسقة الأرواح.
امرأة واحدة
يتناثر منها عطر نساء أخريات
تحمل فيها سذاجة النساء وقدرتهن المفرطة
على الضعف
وتملك نفس المرأة شجاعة المستأسدة
هذه المرأة بلا شك
ظاهرة ملغزة

هذه المرأة.....
أنـــــــــا.

تكتب الشاعرة أمينة عبد الله، شعر الفصحى والعامية، وفى هذا الصدد تفول فى أحد حواراتها مع جريدة الدستور : لا فرق لدي بين الفصحى والعامية كلاهما وسيلة تعبير واستطعت كتابة قراءات نقدية كاملة بالعامية المصرية على كتابات فصيحة وذلك للتأكيد على مرونة اللغة واعتبارها وعاء وأداة توصيل وليست المبتغى الإبداعى، وليس هناك أى دليل تاريخى أن الفصحى لم تكن لغة قريش العامية المتداولة مما يجعلني أميل للعامية باعتبارها اللغة الأصعب فهي لغة الخطاب اليومي وعلى الشاعر الذي يكتب بالعامية أن ينشئ خطابا إبداعيا خاصا متفردا شديد الخصوصية ورغم عدم إيمانى بفكرة التصنيف لكن إن جازت فلأكن شاعرة عامية.


ومكتبة مصر الجديدة العامة، تابعة لجمعية مصر الجديدة والتي تأسست عام 1981 للنهوض بحى مصر الجديدة والرقى به ليكون نموذجاً يحتذى به فى باقى أحياء القاهرة إيماناً بأن المشاركة الشعبية فى عالمنا المعاصر أصبحت تلعب دوراً بارزاً ومؤثراً فى حل ما تعانى منه الجماهير من مشكلات، فقد قام نخبة من أبناء حى مصر الجديدة الذين نشأوا وتربوا فى هذا الحى العريق بالعمل على تأسيس وتكوين جمعية للنهوض والمحافظة على تراث مصر الجديدة.

 

تم تأسيس جمعية تنمية خدمات حى مصر الجديدة، لتعمـل فى نطـاق حى مصر الجديدة، فى مجال الخدمات الثقافية والعلمية وتنمية المجتمع المحلى ومنذ تأسيسها عملت الجمعية بكل جد ونشاط لتحقيق الأهداف التى وضعتها فى سبيل خدمة حى مصر الجديدة.

الشاعرة أمينة عبد الله مكتبة مصر الجديدة بنت الشتا ألوان رغاوي البيرة الساقعة بنات للألم

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