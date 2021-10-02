المكسيك: 7388 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 7388 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 وفاة خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 3 ملايين و671 ألفا و611 إصابة منذ بدء الوباء.

وبلغت حصيلة الوفيات 277 ألفا و976 حالة.

وتشير الحكومة المكسيكية إلى أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى بكثير مما تم تسجيله رسميا. كما تشير البيانات المنشورة مؤخرا إلى أن حصيلة الوفيات الحقيقية جراء الفيروس قد تكون أعلى بنسبة 60% مما تم تأكيده رسميا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.