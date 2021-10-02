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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 2-10-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار اليوم السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وأن يسود ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على بقية الأنحاء.

ويتوقع الخبراء شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، ووجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 28 20
طنطا 30 21
شبين الكوم 30 21
دمنهور 28 21
بلطيم 28 21
مطروح 26 22
السلوم 27 21
سيوة 28 20
بورسعيد 29 23
دمياط 29 22
الزقازيق 30 21
المنصورة 29 20
الإسماعيلية 30 20
السويس 30 21
العريش 30 21
رفح 30 20
رأس سدر 30 22
نخل 28 18
نويبع 29 25
طابا 27 22
كاترين 27 14
الطور 30 24
شرم الشيخ 33 26
الغردقة 33 25
مرسى علم 31 25
الفيوم 31 21
بني سويف 31 21
المنيا 31 21
أسيوط 32 20
سوهاج 33 22
قنا 34 23
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
إدفو 36 24
أبو سمبل 36 23
الوادي الجديد 34 20
شلاتين 33 23
أبو رماد 32 24
حلايب 30 24
رأس حدربة 30 25
 

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