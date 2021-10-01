الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق 4 صالونات لشعر العامية في ثقافة سوهاج

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

افتتح مدير عام فرع ثقافة سوهاج والدكتورة  فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا فعاليات الصالون الثقافي لشعر العامية لشعراء ثقافة سوهاج، حيث قدم بيت ثقافة شطورة ٤ صالونات ثقافية، على هامش مؤتمر شعراء العامية بصعيد مصر لشعراء محافظة سوهاج في دورته الخامسة بمقر البيت، وبمركز شباب بنجا. 

صالونات لشعر العامية في ثقافة سوهاج

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم كلمة الترحيب من الدكتورة فريدة سلام - رئيس مركز ومدينة طهطا، وكلمة الافتتاح من مدير عام الفرع بحضور مدير عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي ختام الحفل تم تكريم شعراء نادي الادب بطهطا وسوهاج وطما وشطورة.

وتضمن اليوم الأول أمسية شعرية للشاعر محمد عمر وألقى قصيده بعنوان "فى حب مصر"، ثم قصيدة فى الغزل للشاعر هانى محمود محمود، وقصيدة فى مدح الرسول (ص) لمحمد على عبد الهادى.

صالونات لشعر العامية في ثقافة سوهاج

 وفى اليوم الثانى قدمت فقرة نقد أدبى ألقاها عبدالحافظ بخيت بعنوان "الحركة الثقافية وأثرها فى تطور الوعى"، بجانب فقرة شعرية فى الغزل للشاعر محمد حمدى، وفقرة مربعات من فن الواو للشاعر عماد جمال بخيت، وتضمنت فعاليات اليوم الثالث فقرة مربعات من فن الواو للشاعرشعيب أحمد، بجانب قصيده "فى حب مصر" للشاعر راضي على، وأيضا قصيدة بعنوان "الابتسامة الباكية" قدمها الشاعر محمد عبدالمطلب.

صالونات لشعر العامية في ثقافة سوهاج

كما تضمن اليوم الرابع الذى عقد بمركز شباب بنجا فقرة مربعات من فن المقال والربابة للشاعر ناجح محمود، وفقرة شعر عامى للشاعر أحمد عبدالحليم، بجانب فقرة نقد أدبى لفرغلى الخبيرى، بالإضافة إلى قصيدة فى حب مصر للشاعرحسين عقيلى.

ثقافة سوهاج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة صاالونات ثقافية احتفالات قصور الثقافة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة

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