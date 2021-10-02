السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«ديلى ميل»: الاكتئاب ارتفع بنسبة 70٪ عما كان عليه قبل انتشار كورونا

مرض الاكتئاب
مرض الاكتئاب

أظهرت دراسة رسمية أن معدلات الاكتئاب أعلى بنسبة 70٪ عما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

 

وتظهر البيانات الرسمية أن معدلات الاكتئاب في بريطانيا بدأت في الانخفاض بعد أن قفزت خلال وباء فيروس كورونا.

 

وقدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن 10 في المائة من البالغين في العالم كانوا مكتئبين قبل ظهور الفيروس لأول مرة، وقد تضاعف هذا الرقم ليصل إلى 21 في المائة في الشتاء الماضي بعد موجتين من الوباء.

 

واحد من كل ستة أشخاص مصاب بالاكتئاب

وذكرت نتائج الدراسة، أن النساء والشباب هم الأكثر تضررًا، خلال الموجات الثلاث من فيروس كورونا القاتل، حيث ارتبطت عمليات الإغلاق والعزلة الاجتماعية وخفض الوظائف والمخاوف من الوباء بارتفاع معدلات الاكتئاب في دراسات أخرى.

 

وجد تقرير مكتب الإحصاء الوطني في الفترة ما بين 21 يوليو و 15 أغسطس، أن واحدًا من كل ستة بالغين يعاني من شكل من أشكال الاكتئاب.

 

فيما قالت واحدة من كل ثلاث إناث تتراوح أعمارهن بين 16 و 29 عامًا إنهن يعانين من مرض الاكتئاب، مقارنة بـ 20 في المائة من الذكور في نفس الفئة العمرية. 

 

ومن المرجح أن يعاني الشباب والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة من بعض أشكال الاكتئاب، إلى جانب العاطلين عن العمل وغير القادرين على تحمل النفقات.

 

وأظهرت أرقام من مسح الصحة العقلية للأطفال والشباب، الذي نشرته NHS، أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا والذين يعانون من مشاكل في الأكل قد تضاعف منذ عام 2017.

 

ووجد البحث أيضًا أن واحدًا من كل ستة أطفال في العالم يعاني الآن من مشكلة صحية عقلية ، والتي ارتفعت من واحد من كل تسعة في عام 2017. 

 

كما يُشتبه في إصابة واحد من كل ستة مراهقين أكبر سنًا باضطراب في الأكل، والذي يمكن أن يشمل فقدان الشهية والشره المرضي في الحالات القصوى. 

                         

ديلي ميل اكتئاب دراسة فيروس كورونا كورونا انتشار فيروس كورونا مرض الاكتئاب فقدان الشهية

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