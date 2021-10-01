بعد توقف 3 أسابيع.. البنتاجون يعلن استئناف الرحلات الجوية التي تقل الأفغان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الجمعة، استئناف الرحلات الجوية التي تقل الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة بعد توقف دام ثلاثة أسابيع لإعطاء لقاح الحصبة.

وقال قائد القيادة الشمالية الأمريكية، إن جيش بلاده سيستأنف الأسبوع المقبل الرحلات الجوية التى تقل الأفغان.

وأضاف الجنرال جلين فانهيرك للصحفيين في البنتاجون: "أتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية في المستقبل القريب جدًا من المحتمل أن نرى شيئًا في الأسبوع المقبل" بسبب متطلبات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي تقضي بأن ينتظر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 21 يومًا بعد التطعيم حتى يصبح ساري المفعول.

يذكر أن إدارة بايدن أوقفت في وقت سابق من هذا الشهر رحلات الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة بعد رصد حالات إصابة بالحصبة، ما ترك الآلاف ينتظرون في قواعد بالخارج، وكانت هناك 24 حالة إصابة بالحصبة، بما في ذلك 12 حالة لا تزال نشطة.

وقال فانهيرك أنه سيتم تطعيم 100 بالمائة من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ضد الحصبة وحوالي 84 بالمائة سيتم تطعيمهم جزئيًا على الأقل ضد فيروس كورونا، وأكد أيضًا أن هناك "أكثر بقليل" من 14000 أفغاني يقيمون في مواقع في الخارج، ومن المتوقع أن يأتوا إلى الولايات المتحدة.

وأشار فانهيرك إلى أن جميع الأفغان الذين تم إجلاؤهم البالغ عددهم 53000 فرد منتشرين بين ثماني قواعد عسكرية في الولايات المتحدة، تلقوا التطعيمات المطلوبة، بما في ذلك التطعيمات ضد COVID-19.