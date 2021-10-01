الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. جامعة كفر الشيخ تنظم المهرجان الرياضي للأسر الطلابية

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، تنظيم الجامعة المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات المصرية خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، بمشاركة الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بحضور رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في " الإدارة العامة للنشاط الرياضي"، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة تحرص على تقديم سبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يساهم في دعم قدرات الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة للتنافس الشريف في النشاط الرياضي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات "خماسي كرة القدم – تنس الطاولة – كرة السرعة –دراتس - ألعاب ترويحية مفتوحة"، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

التعليم العالي جامعة كفر الشيخ مهرجان السبت

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