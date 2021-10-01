إقبال ملحوظ من الزائرين على الجناح المصري بـ«إكسبو 2020» في دبى

شهد الجناح المصرى المشارك فى فعاليات إكسبو 2020 في دبى إقبالا ملحوظا خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات.

تشارك مصر فى هذا المحفل الدولى بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الإكسبو بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في القطاعات كافة، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن يتم عقد 116 فعالية داخل الجناح المصرى تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

وتشمل الفعاليات عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة ، والمرأة ، والشباب .