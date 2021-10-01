«الأمم المتحدة»: لا يحق لإثيوبيا طرد 7 مسؤولين أمميين بحجة تدخلهم بشؤونها

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه لا يحق لإثيوبيا طرد 7 مسؤولين أمميين بحجة تدخلهم بشؤونها.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، مساء الخميس، طرد سبعة مسئولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب "تدخلهم في شئون البلاد الداخلية"، ما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلد الذي تهزه الحرب منذ أكثر من عشرة أشهر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه "صُدم" بهذا القرار، مؤكدا أن "جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية".

وقد شجبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إعلان إثيوبيا طرد سبعة من كبار مسئولي المنظمة الدولية وأبدت قلقها بشأن 5.2 مليون شخص في منطقة تيجراي يحتاجون إلى مساعدات عاجلة مع تزايد حالات سوء التغذية.

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في إفادة صحفية في جنيف: “من المهم للغاية أن تستمر العمليات الإنسانية، فحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن قرار إثيوبيا يوقف العملية”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وذكر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل إن طرد رئيس الفريق التابع للمكتب والمسؤول عن إعداد التقارير في إثيوبيا خطوة خطيرة، مضيفا أن الوضع غير مقبول.