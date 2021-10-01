الكويت تسجل 35 إصابة بكورونا وشفاء 56 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 411690 حالة منذ بداية الجائحة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة داخل الكويت 2450 حالة حتى الآن.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إنه تم أيضًا تسجيل 56 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 408601 حالة، مشيرًا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.25 في المئة.

وذكر السند، في بيان له مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية

المركزة بالكويت بلغ 11 حالة، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية اللازمة 639 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الحالات المسجلة في أجنحة (كوفيد - 19) إلى 33 حالة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 18896 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات التي تم إجراؤها في الكويت 4267350 فحصًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 0.19 في المئة.

وفي وقت سابق، جددت وزارة الصحة الكويتية، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، كما أوصت في بيان سابق، بزيادة حسابات وزارة الصحة الكويتية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.