الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار يهبط لليوم الثانى على التوالى

الدولار
الدولار

انخفض الدولار للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، مقتفيا أثر الانخفاضات في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ قلص المستثمرون مراكزهم بعد المكاسب الكبيرة مؤخرا، غير أن الانخفاض اعتبر مؤقتا.
 

بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.484 بالمائة في أحدث تعاملات، بانخفاض أربع نقاط أساس.
 

وعلى أساس أسبوعي، يتجه مؤشر الدولار لتحقيق أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ أواخر أغسطس، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لمشتريات الأصول في نوفمبر واحتمالات رفع سعر الفائدة في أواخر العام المقبل.
 

وفي منتصف التعاملات الصباحية، تراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمائة إلى 94.047 مع ارتفاعه 0.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر أغسطس آب.
 

ومن العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1587 دولار، ومنخفضا حوالي 1.1 بالمائة أسبوعيا.
 

وانتعش الين مقابل الدولار من أدنى مستوى له في 19 شهرا الذي سجله خلال الليل، مع انخفاض الدولار في أحدث تعاملات 0.3 بالمائة إلى 110.98 ين.
 

وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأساسية مقابل الدولار اليوم.
 

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمائة إلى 0.7266 دولار، وهبط 3.6 بالمائة في الربع الثالث من العام، إذ انخفضت أسعار خام الحديد، أكبر صادرات أستراليا، بشكل حاد.
 

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.6 بالمائة إلى 1.3560 دولار، ليكون أعلى قليلا من أدنى مستوياته في تسعة أشهر عند 1.3516 دولار.

الجنيه الاسترليني الدولار أستراليا الخزانة الامريكية عوائد سندات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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