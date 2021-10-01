الفلبين تتسلم 3.3 مليون جرعة من لقاحي فايزر وسينوفاك المضادين لكورونا

تسلمت الفلبين أكثر من 3.3 مليون جرعة من لقاحات مختلفة مضادة لفيروس "كورونا" المستجد، حيث تهدف البلاد إلى التوسع في نطاق برنامج تطعيم المراهقين وعامة السكان خلال أكتوبر الجاري.

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، اليوم الجمعة، أن من بين الجرعات المستلمة، إجمالي 883 ألفًا و350 جرعة من لقاح "فايزر" تبرعت بها مبادرة "كوفاكس" ووصلت إلى مطار مانيلا الدولي في وقت سابق اليوم، كذلك إجمالي 2.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" وصلت لاحقًا.

ويرتفع بذلك إجمالي الجرعات التي تسلمتها الفلبين إلى 74.7 مليون جرعة منها 41.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني.

وصرح كبير المسئولين عن اللقاحات في الفلبين كارليتو جالفيز، بأن البلاد تتوقع استلام أكثر من 30 مليون جرعة إضافية خلال الشهر الجاري وحده، من بينها ما يتم التبرع بها وما يتم شراؤها.

تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 21.3 مليون شخص، من أصل 77 مليونا تهدف الحكومة إلى تطعيمهم، قد تلقوا اللقاح بالكامل حتى الآن، بينما تم تطعيم 24.2 مليون شخص بصورة جزئية ضد الوباء هناك.