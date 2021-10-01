رانيا يوسف وتنسيق المرحلة الثالثة.. الأكثر بحثًا في مصر

أظهرت مؤشرات مُحرك البحث الشهير «جوجل» اهتمامًا واسعًا بين المصريين بثلاثة موضوعات، اليوم الجمعة، جاء أبرزها عودة رانيا يوسف لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفحة جديدة، إلى جانب عمليات البحث عن تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، ومباراة جالاتا سراي مع مارسيليا الفرنسي، وأحداث العنف التي شهدتها المباراة.

عودة رانيا يوسف

رانيا يوسف

في البداية؛ احتلت الفنانة رانيا يوسف، صدارة عمليات البحث في النطاق الجغرافي لمصر، بعد أن ظهرت مُجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفحة جديد عبر «فيسبوك»، بعد أن كانت قد أغلقت صفحتها القديمة، والتي أثارت خلالها جدلًا كثيرًا بإطلالاتها والمنشورات التي كانت تنشرها عبرها.

الظهور الجديد لـ «يوسف» لم يكن أقل جدلًا مما كانت عليه الصفحة القديمة، فنشرت الفنانة أولى منشوراتها عبر الصفحة بـ مقطع فيديو راقص.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

تنسيق الجامعات

ينتظر الكثيرون من الطلاب المنتهية مرحلتهم الثانوية والناجحين في امتحان الدور الثاني، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات، بحثًا عن وجهتهم الجامعية القادمة، والتي أصبحت واحدة من أهم الموضوعات التي جرت عليها عمليات البحث في مصر، حيث حلّت عمليات البحث عن موعد نتيجة التنسيق في ثاني أهم عمليات البحث على «جوجل» اليوم.

وفور الإعلان الرسمي من وزارة التعليم العالي عن النتيجة، مُقرر أن تظهر عبر هذا الرابط (نتيجة التنسيق).

أحداث مباراة جالاتا سراي ومارسيليا

مباراة جالاتا سراي ومارسيليا

لم تكن نتيجة تعادل فريق جالاتا سراي ومارسيليا الفرنسي بدون أهداف، وتصدر الفريق التركي لترتيب المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي، هو الأبرز في اللقاء، بل شهدت المباراة أعمال شغب في المدرجات أسفرت عن توقفها لعدة دقائق، وهو ما حاز على اهتمام كبير بين المصريين، خاصة وأن الفريق التركي يلعب ضمن صفوفه لاعبنا المصري مصطفى محمد، لاعب الزمالك السابق، ومهاجم منتخب مصر.