الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رصدتها كاميرات المراقبة.. سيدة تحرق «نجارًا» حتى الموت بالهرم

جثة
جثة

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة التى رصدت مشهد إشعال ربة منزل النار بجسد نجار بمنطقة الهرم، ما أسفر عن مصرعه، حيث ظهرت السيدة خلال إلقائها كمية من البنزين على المجني عليه، ثم إشعالها النار به، بإلقاء عود كبريت عليه لتشتعل النار، في الوقت الذي حاول فيه عدد من الجيران إنقاذه والسيطرة على الحريق.

وقال أفراد من أسرة الضحية وجيرانه إنهم فوجئوا بالمتهمة ترتكب الجريمة، وتفر هاربة، إلا أنهم طاردوها وتمكنوا من ضبطها، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله، متأثرا بالإصابات التي لحقت به من حروق بأنحاء جسده.

وقال أحد أفراد أسرة الضحية إن المتهمة ليست مريضة نفسيا، وإنها كانت تربطه بها علاقة جيرة سابقة، مؤكدين أنه لا تربطها بالمجني عليه أى خلافات، وأنها كانت تخطط لإشعال النار بالمنزل بأكمله، وقتل جميع أفراده.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد بإشعال ربة منزل النار بنجار، ما أسفر عن مصرعه، وانتقل رجال المباحث بإشراف الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمة، واقتيادها إلى ديوان القسم لاستجوابها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال المباحث كاميرات المراقبة قسم شرطة الهرم

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