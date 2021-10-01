الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

درة وصناع حكاية «غالية» في ضيافة منى الشاذلي الليلة

جريدة الدستور

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة درة وصناع حكاية "غالية"، التي عرضت ضمن مسلسل "زي القمر"، ولاقت نجاحا كبيرا في الآونة الأخيرة، وذلك في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "معكم" على قناة cbc، في تمام التاسعة مساء.

تروي درة خلال اللقاء تفاصيل وكواليس الحكاية التي قدمتها، ورد فعل الجمهور على الفكرة التي طرحت من خلال المسلسل. كما تتحدث المنتجة مها سليم ومؤلفو العمل ومخرجته شيرين عادل، عن كواليس تصوير حكاية "غالية"، وفكرة الزواج عبر الإنترنت واحتمالات نجاح أو فشل تلك العلاقات بحكم طبيعة تعارف الأطراف.

وتتضمن الحلقة أيضا لقاء مع المطربة الشابة مي حسن، التي قدمت أغنية مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى الأسر الأكثر احتياجا. 

وتقدم مي حسن عددا من الأغنيات داخل الاستوديو، بالإضافة لأغنية المبادرة التي تفاعل معها الجمهور بحضور الفرقة الموسيقية.

المسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية، وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

 

إطلالات درة ازياء الفنانه درة الفنانة التونسية درة الحصول على قوام درة الفنانة درة

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