3 عروض مسرحية وجلستان فكريتان ضمن فعاليات رابع أيام «القومى للمسرح»

يشهد اليوم الرابع من فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى، فى دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحى المصرى)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، التى تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالى، جلستين ضمن المحور الفكرى و3 عروض مسرحية.

وتبدأ أولى فعاليات اليوم بإقامة الجلسة الأولى من الساعة 1 ظهرًا حتى الثالثة وتتضمن محورين: الأول "مسرح الطفل بين الاقتباس والتأليف" وتتحدث فيه الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، والثاني بعنوان "الكاتب المسرحى فى تسعينيات القرن الماضى بين الإبداع والابتداع"، وتتحدث فيه الناقدة عبلة الروينى، والمخرجة عبير على.

وتقام الجلسة الثانية من الساعة 1:30 ظهرًا إلى 3 عصرا، تحت عنوان "الكتابة المسرحية فى الألفية الثالثة" ويتحدث خلالها الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والناقد جرجس شكرى.

ولليوم الثالث على التوالي تستمر فعاليات ورشة التمثيل التى يقدمها الفنان أحمد مختار، وتبدأ فى الثانية ظهرًا، وورشة الإخراج الذى يقدمها المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، وتبدأ فى الثالثة عصرًا.

وعلى مسرح السلام يعرض فى السادسة مساء، العرض المسرحى "دوجز" إنتاج مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، تأليف محمود جمال الحدينى وإخراج كمال عطية، وعلى مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة يقدم العرض المسرحى "قابل للكسر" إنتاج كلية التجارة بجامعة القاهرة، إخراج لبيب عزت، وعلى مسرح المركز الثقافى بالجيزة، يعرض فى العاشرة مساء العرض المسرحى "الظل" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، إخراج سامح الحضرى.