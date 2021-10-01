المتهم بالتحرش بفنانة استعراضية بوسط البلد:«عاكستها بس وما ضربتهاش»

أدلى المتهم بالتحرش بالفنانة الاستعراضية "ن. ش" بمنطقة وسط البلد دائرة قسم شرطة قصر النيل باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ، حيث أكد المتهم أنه لايقصد ارتكاب الواقعة موضحا انه عاكسها لفظيا ولكنه لم يتعدى عليه بالضرب.

وأضاف المتهم أنه كان يسير ليلا بشارع القصر العيني للتنزه، وعندما شاهد الفتاة أعجب بها وتحدث معها ، مشيرا أنه ظل يتحرك خلفها بالدراجة النارية .

وأوضح المتهم أنه عندما حاولت المجني عليها الإمساك به بمعاونة المارة، تمكن من الهروب بسرعة مستغلًا ركوبه دراجة نارية.

- تفاصيل الواقعة

كانت قد استمعت نيابة قصر النيل لأقوال الفنانة الأستعراضية وتدعى "ن. ش"، ضحية التحرش على يد شاب بمنطقة قصر النيل، حيث أكدت أنها كانت تسير في شارع القصر العيني ليلاً، وأن المتهم الذي تحرش بها كان يستقل دراجة نارية واعتدى عليها ثم تمكن من الهروب.

وأضافت الفتاة أنها تعمل فنانة تشكيلية ومن مشاهير اليوتيوب، وأن المتهم تربص بها حين كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع وسط البلد، ونجح في الهروب مستغلًا قيادته موتوسيكل.

وأوضحت الفتاة أنها قامت بنشر الفيديو على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي، مشيرًا أن الأجهزة الأمنية تواصلت معها وتمكنت من ضبطه بمنطقة الساحل.

وكانت البداية عندما رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو لفتاة تدعى" ن. ش" فنانة استعراضية، وتعمل "يوتيوبر" ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي والتحرش بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني مساء يوم الأحد الماضي، وتم تحديد هوية المتهم.

وأضافت التحريات، أن الشاب المتهم يدعي "م.ع" مقيم بمنطقة الساحل، وعلى الفور قام رجال المباحث بالتواصل مع الفتاة وقامت بتحرير محضر ضده، و كما نجحت لأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.