«تعقيم وكمامات».. «الري» تُشدد على إجراءات مواجهة «كورونا» بجميع القطاعات

تتخذ وزارة الموارد المائية والري، كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مع استمرار العمل الميداني وقصر العمل المكتبي على ما هو ضروري، بالإضافة إلى تعقيم مبنى الوزارة بالكامل حفاظا على صحة العاملين والمترددين.



ونظمت حملات في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة للتعقيم، اليوم الجمعة، حيث تم تطهير وتعقيم مبنى الوزارة بالكامل ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والجراجات والمصاعد الكهربائية ودورات المياه بجميع أدوار المبنى.



وشددت وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة متابعة إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين على الوزارة تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد بمجلس الوزراء حفاظا على صحة العاملين والمترددين.



من جانبه، قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ حملات أسبوعية لتعقيم وتطهير محيط المبانى والمنشآت التابعة للوزارة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة وتأهيل المساقي الخاصة وتحديث نظم الري.

وقال “غانم” لـ"الدستور"، إن اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، مستمر بجميع المباني التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.