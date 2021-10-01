أعراض ومضاعفات نقص فيتامين «سي» في الجسم

يعرف نقص فيتامين سي الحاد بمرض "الإسقربوط"، هذا الفيتامين دور أساسي في العديد من العمليات الجسدية مثل تكوين الكولاجين وامتصاص الحديد، بالإضافة إلي التئام الجروح وخلق النواقل العصبية مثل الدوبامين والإبينفرين.

ما هي أعراض مرض الإسقربوط؟

تبدأ علامات الاسقربوط عادةً بعد أربعة أسابيع على الأقل من النقص الحاد والمستمر في فيتامين سي، ويستغرق ظهور الأعراض ثلاثة أشهر أو أكثر وفقا لموقع “healthy”

العلامات المبكرة

تتضمن علامات الإنذار المبكر وأعراض الإسقربوط ما يلي:

الضعف

استنفاد غير مبرر

انخفاض الشهية

التهيج

آلام الأرجل

الحمى

الأعراض بعد شهر إلى ثلاثة أشهر

تشمل الأعراض الشائعة للاسقربوط غير المعالج بعد شهر إلى ثلاثة أشهر ما يلي:

فقر الدم

التهاب اللثة

نزيف جلدي

نتوءات بارزة تشبه الكدمات في بصيلات الشعر ، غالبًا على السيقان ، مع شعر مركزي يبدو ملتويًا أو ملتويًا ، ويتكسر بسهولة

كدمات ذات اللون الأزرق المحمر إلى الأسود غالبًا على الساقين والقدمين

تسوس الأسنان

تورم المفاصل

ضيق في التنفس

ألم صدر

جفاف وتهيج ونزيف في بياض العين فيما يغرف بالملتحمة) أو إصابة العصب البصري

انخفاض التئام الجروح والصحة المناعية

الحساسية للضوء

عدم وضوح الرؤية

تقلب المزاج والتهيج والاكتئاب في كثير من الأحيان

نزيف الجهاز الهضمي

صداع الرأس

مضاعفات الأسقربوط

تشمل الأعراض والمضاعفات المرتبطة بالإسقربوط طويلة الأمد وغير المعالجة ما يلي:

اليرقان الشديد ، وهو اصفرار الجلد والعينين

التورم

انحلال الدم وهو نوع من فقر الدم حيث تتحلل خلايا الدم الحمراء

فقدان الأسنان

نزيف داخلي

اعتلال الأعصاب أو تنميل وألم في الأطراف السفلية واليدين

تشنجات

الهذيان

الغيبوبة

الأشخاص المعرضون للخطر

الأطفال ومن يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر

مدمنبن الكحول

النظم الغذائية المقيدة أو المحددة

دخل منخفض ، قلة الحصول على الأطعمة المغذية

أصحاب الإعاقات

أصحاب الأمراض العصبية

من يخضعون للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي

من يعانون من الفشل الكلوي

علاج الإسقربوط

يكمن العلاج في تناول فيتامين سي بشكل طبيعي من الفواكه والخضروات، وإذا كنت تشك في إصابتك بحالة خفيفة من داء الاسقربوط ، فإن تناول خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضروات يوميًا هو أسهل طريقة لعلاج هذه الحالة.

كما أن مكملات فيتامين ج التي يتم تناولها عن طريق الفم متوفرة على نطاق واسع ويتم تضمينها في معظم الفيتامينات المتعددة، و إذا استمرت الأعراض بعد بضعة أيام من التغييرات الغذائية ، تحدث مع الطبيب.

بالنسبة لحالات الاسقربوط الشديدة والمزمنة ، قد يوصي الطبيب بجرعات عالية من مكملات فيتامين سي عن طريق الفم لعدة أسابيع إلى شهور.

يبدأ معظم الناس في التعافي من مرض الاسقربوط بسرعة كبيرة بعد بدء العلاج، ستلاحظ تحسنًا في بعض الأعراض خلال يوم أو يومين من العلاج وستقل الأعراض التالية:

الألم

الإنهاك

الالتباس

صداع الراس

تقلب المزاج

قد تستغرق الأعراض الأخرى بضعة أسابيع للتحسن