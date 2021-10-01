الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء دورة مدربين على الفندقة الشاملة مجاناً بسوهاج غداً

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات دورة مدربين TOT مجاناً على الفندقة الشاملة، غدا السبت، بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج والتي تستمر 5 أيام، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر.

وأوضح الوزير، أن مميزات التدريب، إعطاء شهادة معتمدة ومختومة بإتمام الدورة من مديرية القوى العاملة بسوهاج وبرنامج الأغذية العالمي وفندق هيلتون الأقصر ، وشهادة اعتماد للمدربين الأوائل  من وزارة القوى العاملة، فضلا عن التعاقد مع المدربين المتميزين كمدربين لدورات الفندقة،  بالإضافة إلى التعاقد معهم كأعضاء فنيين في لجان اختبارات قياس مستوى المهارة بالمديرية، كما أن تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات خلال المدة التدريبية بالأقصر مجانًا، والتأمين ضد إصابة العمل، ويحصل الإثنين الأوائل على فرصتي عمل مؤقت داخل فندق هيلتون الأقصر لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى شهادة من الفندق تفيد بذلك. 

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، إن شروط التقديم أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي " يفضل خريجي كلية السياحة والفنادق"، وخبرة مهنية لا تقل عن سنة في مجال السياحة والفندقة، وبالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة في تيسير وتنفيذ التدريبات، ومهارات اتصال وعرض جيدة، وأن يكون المتقدم حسن المظهر.

وأوضح مدير المديرية أن الأوراق المطلوبة هي، صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض "بعد اجتياز المقابلة الشخصية"، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل) بالإضافة إلى برنت تأميني، على ألا يزيد سن المتقدم عن ٣٥ سنة، وسيرة ذاتية للمتقدم.

 وقال، إن تقديم الأوراق يتم بمقر ديوان مديرية القوي العاملة - شارع أسيوط - سوهاج، ولمدة خمسة أيام ابتداءاً من غدا السبت 2 حتى الأربعاء 6 أكتوبر من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

وزير القوى العاملة محمد سعفان دورة مدربين مديرية القوى العاملة بسوهاج التدريب المهني برنامج الأغذية العالمي شهادة معتمدة بطاقة الرقم القومي

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