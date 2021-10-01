واشنطن: أكدنا فى اجتماع مع السعوديين على أهمية تهيئة الظروف لدعم التعافى الاقتصادى

أفاد البيت الأبيض بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أكد في اجتماع مع السعوديين على أهمية تهيئة الظروف لدعم التعافي الاقتصادي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قالت إن سوليفان اعتزم مناقشة أسعار النفط المرتفعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت أن سوليفان خطط لمناقشة هذه المسألة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولم تقدم تفاصيل المحادثة.

وارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزا 80 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مدعوما بتوقف إنتاج غير مخطط له في الولايات المتحدة وانتعاش قوي في الطلب بعد الضرر الناجم عن الجائحة.

وقال البيت الأبيض، الذي أبدى في أغسطس مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، يوم الثلاثاء إنه على اتصال مع "أوبك" ويبحث كيفية التعامل مع تكلفة النفط.

وعلى صعيد آخر، صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي للموافقة على إجراء أقره مجلس الشيوخ يجنب إغلاقا جزئيا للحكومة.

ودعم 254 عضوا في مجلس النواب الأمريكي مشروع القرار، الذي ينص على تفادي الإغلاق من خلال تمويل الجهات الاتحادية خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ يوم الجمعة، بينما عارضه 175 مشرعا آخرين.

ويأتي ذلك بعد أن صوت 65 سيناتورا في مجلس الشيوخ لصالح تبني الوثيقة بينما رفضها 35 عضوا آخرين.

ويتجه مشروع القانون الآن إلى الرئيس جو بايدن، الذي من المتوقع أن يوقع على الإجراء ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، عندما يكون التمويل الحكومي الحالي على وشك الانتهاء.

وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة على مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية "القبة الحديد"، بعد جدل أثير حول هذا الموضوع في بداية الأسبوع.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، تمت الموافقة على النص بغالبية 420 صوتا مقابل تسعة (ثمانية ديموقراطيين و جمهوري واحد)، بينما امتنع نائبان ديموقراطيان عن التصويت.



و عبرت رشيدة طليب وإلهان عمر، أول عضو مسلمة في الكونجرس، عن عدم موافقتهما على التمويل، مشيرتين إلى انتهاكات لحقوق الإنسان تُمارس ضد الفلسطينيين، و إلى التوسع الاستيطاني غير القانوني.