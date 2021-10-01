الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بائع خضار يقتل زوجته بسبب خلافات عائلية فى الهرم

جثة
جثة

تخلص بائع خضار من زوجته بمنطقة الهرم بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بمقتل بائعة خضار بمنطقة الهرم.

وتبين من التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن زوجها بائع خضار أيضا وراء قتلها. 

وأضافت التحريات أن خلافات عائلية بين الزوجين دفعته لارتكاب الجريمة. 

وفي سياق آخر، قتلت ربة منزل جارها حرقا بعد إشعال النيران فيه بمنطقة الهرم وتبين أنها مريضة نفسيا ولا يوجد لديها دافع واضح لارتكاب الجريمة. 

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن السيدة قامت بسكب كمية من الكيروسين على جزار، عمره 30 سنة، بشارع عمار بن ياسر في منشية البكاري بالهرم، وأشعلت النيران فيه، عندما شاهدته يقف في مدخل العقار الذي يسكن فيه، ما تسبب في إصابته بحروق بالغة وصلت نسبتها إلى 70 في المائة، ونُقل على أثرها إلى مستشفى أم المصريين لإسعافه، لكنه توفي داخل غرفة الرعاية المركزة.

وأوضحت تحريات المباحث، التي أشرف عليها العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهمة كانت تراقب المجني عليه، وعندما شاهدته غافلته بإلقاء كمية من البنزين عليه، واشعلت النيران بجسده، وحاولت الهرب، لكن شهود العيان تمكنوا من الإمساك بها وتسليمها إلى المباحث، التي ألقت القبض عليها، وكانت تهذي بكلمات غير مفهومة، يظهر من خلاها أنها تعاني من مشاكل نفسية، وتجري المباحث تحرياتها من أجل كشف أسباب الحادث.

وأفادت تحريات المباحث بأن شقيقة المجني عليه تعرفت على المتهمة، وذكرت أنها كانت جارتها في عقار منذ 4 سنوات، وأنها تركت العقار هي وشقيقها، وذهبت للإقامة في عقار بشارع عمار بن ياسر في منشية البكاري، وهو العقار الذي شهد الحادث، بسبب معاناة تلك السيدة من الاضطراب النفسي، وأوضحت شقيقة المجني عليه، أنها لا تعرف سبب حضور المتهمة وارتكابها الواقعة.

وبسؤال المتهمة، اعترفت بارتكاب جريمة القتل، لكنها لم تذكر سبب الجريمة، وظلت تردد كلمات غير مفهمومة في بداية التحقيق معها.

وقررت النيابة، انتداب الطب لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب وفاته رسميًا، واستدعت النيابة شهود العيان، لسماع أقوالهم في الحادث وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.

بائع خضار زوجته الهرم خلافات عائلية مقتل بائعة خضار الجيزة

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