الإحصاء: 1.9 مليار دولار صادرات مصر لدول لمجلس الوحدة الاقتصادية خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 606.9 مليون دولار.

وجاءت ليبيا في المرتبة الأولى بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبلغت الصادرات المصرية إليها 478.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 284.3 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 194.4 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية للسودان بقيمة 392 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 201.9 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 190.1 مليون دولار، وبلغت صادراتها للعراق 248.1 مليون دولار مقابل 197.2 مليون دولار بزيادة 50.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وبلغت صادرات مصر للأردن 348 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 274.3 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 73.6 مليون دولار، كما بلغت الصادرات إلى اليمن 172.2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 157.5 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 14.7 مليون دولار، وارتفعت الصادرات إلى سوريا لـ 152.4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 135.7 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8 ٪.



وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 ٪، فواكه طازجة بنسبة 13.8 ٪).