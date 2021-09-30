«الإحصاء»: 17.4% زيادة في الصادرات الغذائية لمصر خلال 6 أشهر

شهدت الصادرات المصرية من السلع الغذائية نمو بنسبة 17.4%، لتسجل 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 مقابل 1.8 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه بزيادة 314.090 مليون دولار خلال عام.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن صادرات زيت فول الصويا وجزيئاته جاءت في المرتبة الأولى بين الصادرات الغذائية بقيمة 85.002 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 مقابل 21.1 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 63.8 مليون دولار بنسبة 302.7%، يليها صادرات شيكولاته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على كاكاو بقيمة 47.3 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 52.8 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق بانخفاض 5.5 مليون دولار بنسبة 10.4%.

وبلغت صادرات أجبان معالجة بالحرارة 42.6 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 5.4 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 37.2 مليون دولار بنسبة 690.2%، كما بلغت صادرات محضرات غذائية اخر 44.2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 45.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 995 ألف دولار بنسبة 2.2%، وقدرت صادرات مكرونة مصنعة 32.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 37.6 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.7 مليون دولار بنسبة 12.6%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8 ٪.



وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 ٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8 ٪).