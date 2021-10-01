قبل «لعبة الحبار».. أشهر الأعمال الأجنبية التي جذبت قلوب المصريين

استطاع المسلسل الكوري "لعبة الحبار" أن يخطف الأنظار، ويتربع على عرش محركات البحث الاجتماعي حول العالم، بمجرد عرض حلقات الموسم الأول على منصة "نتفليكس".

و هناك عدد من المسلسلات التي استطاعت جذب أنظار المصريين قبل مسلسل "لعبة الحبار"، و في السطور التالية نرصد أبرز الأعمال الأجنبية التي جذبت المشاهدين المصريين وتابعوها باهتمام.

- «لا كاسا دي بابل»

لاكاسا دي بابل

يعتبر مسلسل الإثارة والتشويق "لاكاسا دي بابل" من أكثر المسلسلات التي جذبت الكثير من المشاهدين، فبمجرد عرض حلقاته، تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى منصة للتحدث عن المسلسل الاسباني الشهير.

يحكي المسلسل قصة عصابة تقوم بسرقة عدد من المؤسسات الحكومية، و يقوم رجل غامض يلقب بـ "البروفيسور" بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وهي في الأساس كانت حلم والده الذي لم يتمكن من تحقيقها بسبب موته برصاص الشرطة أثناء أحد عمليات سطوه، وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية.

وتتوالى الأحداث خلال المسلسل، حيث يتعمق المشاهد مع شخصيات العمل، ويتعاطف معه، بل يريد أن ينجحوا في سرقاتهم.

2- «معجزة في زنزانة 7»

معجزة بزنزانة 7

يعتبر من الأعمال الأصلية لمنصة الأعمال "نتفلكس" ةهو عمل يحكي تفاصيل قصة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، متهم بقضية قتل ابنة أحد القادات بالجيش في بلاده.

وتتوالى الأحداث التي تؤكد أنه القاتل، على الرغم من عدم ارتكابه الجريمة، حيث يعتبر من الأعمال الأجنبية التي جذبت أنظار المشاهدين.

3- «صراع العروش »

صراع العروش

من المسلسلات التي كانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفترات طويلة هو مسلسل "صراع العروش أو Game of Thrones"، وهو مسلسل فنتازيا ملحمي من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال، وهو اقتباس لرواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات أغنية الجليد والنار لمؤلفها جورج مارتن.

تقع أحداث المسلسل في قارّتين خياليتين هما "ويستروس وإيسوس" في نهاية صيف طويل جداً أمتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبعُ عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة.