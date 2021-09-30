الخميس 30 سبتمبر 2021
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اقتصاد

وزيرة التعاون: قصص نجاح السيدات دائمًا ما تكون مؤثرة وملهمة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قصص نجاح السيدات دائمًا ما تكون مؤثرة وملهمة لغيرهن، فضلاً عن أنها تمثل دافعًا قويًا نحو تمكين المرأة سواء على المستويين الاقتصادي أو الاجتماعي، لافتة إلى أنها تحدثت مع العديد من القيادات النسائية وتبادلن الخبرات والممارسات والتجارب خلال "ملتقى المرأة"، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لدفع جهود تمكين المرأة.

جاء ذلك خلال تغريدة دوّنتها وزيرة التعاون الدولي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر "تويتر".

في السياق، أكدت د.رانيا المشاط أهمية الأهداف التي يعمل محفز سد الفجوة بين الجنسين، على تحقيقها لتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تنفيذ أربعة أهداف رئيسية هي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد الجائحة وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.

أوضحت أن شركات القطاع الخاص سيكون لها دور فعال في تنفيذ هذه الخطة، حيث تشارك أربع شركات كبرى في رئاسة المحفز، كما أنه من المستهدف ضم 100 شركة لوضع الخطة الخاصة بالمحفز قيد التنفيذ،  مشيرة إلى تشكيل مجموعات عمل لكل هدف من الأهداف الخاصة بالمحفز لتنسيق الجهود وتركيزها نحو تحقيق النتائج المرجوة.

أشارت المشاط إلى التعاون الوثيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة من جهة، وشركاء التنمية ممثلين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذا شركات القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المحددة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بما يعكس التعاون الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دورها في الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق تعافي ونمو اقتصادي شامل ومستدام.

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رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي السيدات المرأة المستوى الاقتصادى القيادات النسائية المنتدى الاقتصادي العالمي

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