السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. حفل فنى لأعمال بليغ حمدى على مسرح دار أوبرا الإسكندرية

دار أوبرا الإسكندرية
دار أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الثامنة من مساء غد الجمعة، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفلًا فنيًا بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب ومشاركة نجوم الأوبرا الفنان أحمد عفت، الفنانة سارة سحاب، والفنان مصطفى النجدي، ومشاركة متميزة لصولو البيانو الفنان حمادة النجار.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل ما لحن الموسيقار الكبير بليغ حمدي لعمالقة الغناء في مصر والوطن العربى خلال مشواره الفنى منها: (بسم الله.. على رمش عيونها.. حكايتي مع الزمان.. موعود وغيرها).

يذكر أن بليغ حمدى ولد فى 7 أكتوبر عام 1931، وأتقن عزف آلة العود فى سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى "معهد الموسيقى العربية"، حاليا، وتوفى فى الـ 12 من سبتمبر عام 1993.

دار الأوبرا المصرية سليم سحاب بليغ حمدي الموسيقار أوبرا الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

الزمالك يكشف الممنوعين من خوض الانتخابات

باعتراف صريح.. «آخر النهار» يكشف سر القبض على الشيخ محمود شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة