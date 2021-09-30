الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاليفورنيا تغرق فى كورونا.. المستشفيات على حافة الهاوية بسبب مقاومة اللقاح

كورونا في كاليفورنيا
كورونا في كاليفورنيا

أكدت صحيفة «جارديان» البريطانية أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية لديها أدنى معدل إصابة بفيروس كورونا في البلاد، لكن داخل الولاية لا يزال الوادي الأوسط الزراعي والشمال الريفي غارقين في الوباء.

وتابعت أن مقاومة اللقاحات وتفويضات الصحة العامة أدت جنبًا إلى جنب مع تقدم متغير دلتا إلى انفجار في عدد الحالات المصابة ما دفع أنظمة الصحة العامة المجهدة بالفعل إلى حافة الهاوية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في بعض المقاطعات يكون معدل الإصابة لكل ١٠٠ ألف شخص ثلاثة أضعاف أو أكثر في الولاية.

وتابعت أنه في بعض مرافق الرعاية الصحية انتظر المرضى في حالة حرجة لعدة أيام قبل أن يتم نقلهم من قسم الطوارئ إلى وحدة العناية المركزة. 

وفي جميع أنحاء الولاية، أفادت المستشفيات بوجود أقل من 10 ٪ من سعة وحدة العناية المركزة المتاحة منذ بداية سبتمبر، بينما يبدو أن عدد الحالات الجديدة يتباطأ، يستعد العاملون في مجال الرعاية الصحية لمزيد من الأسابيع الصعبة مع استمرار تدفق المرضى إلى المستشفيات.

ويقول الدكتور كيني بأنه في يوم عادي في المركز الطبي المجتمعي، وهو مستشفى في فريسنو، يصطف المرضى في الخارج على عربات الإسعاف، لأنه لا توجد أسرة في المستشفى، وعندما يدخل يصطف المزيد من المرضى في غرف الطوارئ في الردهة.

كورونا كاليفورنيا فيروس وباء مستشفيات طوارئ

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