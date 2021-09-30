مصرع طفلين شقيقين فى حريق بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الأهالى مدينة إيتاى البارود بالبحيرة من السيطرة على حريق داخل منزل، وإخمادها وعثر رجال الأطفاء على جثتى طفلين متفحمتين بجوار الفرن تم نقل الجثتين مستشفى إيتاى البارود، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل حظيرة ملحقة بمنزل ملك ابراهيم صبحى بمنطقة الملقة بامتداد إيتاى البارود، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتبين لمأمور مركز شرطة إيتاى البارود العثور على جثتى مالك ابراهيم صبحي ٥ سنوات ـ ايتاي البارود، وياسين ابراهيم صبحي ٦ سنوات ـ ايتاي البارود شقيقين.

وكشفت المعاينة الأولية أثناء قيام زوجة صاحب المنزل بإعداد الخبز فى الفرن البلدى امتدت النيران، واشتعلت بالجزيرة، ولم تشاهد الطفلين وتركتهما وخرجت الاستغاثة بالأهالى لإطفاء الحريق، حيث عثر على الطفلين عقب إخماد الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.