سفير مصر فى جيبوتى يسلم أوراق اعتماده

استقبل اليوم رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، السفير حسام الدين رضا، لتقديم أوراق اعتماده سفيرا لمصر لدى جيبوتي.

السفير المصري في جيبوتي يسلم أوراق اعتماده

وهنأ الرئيس الجيبوتي، السفير المصري على مهمته الجديدة، مشيرا إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين على خلفية زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو الماضي، ومعبرا عن امتنانه لاهتمام السيد الرئيس بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين ودفعها إلى الأمام، موضحًا أن ثمار الزيارة الرئاسية انعكست بشكل سريع في دفع العديد من المشروعات المشتركة.

السفير المصري في جيبوتي يسلم أوراق اعتماده

وحرص الرئيس الجيبوتي على إبداء التزام بلاده حكومةً وشعبا بتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا توجيهه كافة المؤسسات الجيبوتية بالعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

السفير المصري في جيبوتي يسلم أوراق اعتماده

من جانبه، حرص السفير حسام الدين رضا على التأكيد على الأهمية التي توليها القيادة السياسية المصرية للعلاقات مع جيبوتي الشقيقة، موضحًا ما تمثله متابعة تنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى جيبوتي وتعزيز كافة محاور العلاقات الثنائية من أولوية في مُستهل مهمته الجديدة.