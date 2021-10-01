الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قولولى .. نجل المنتج محمد حسن رمزى يقدم أغنية لوالديه (صور)

محمد حسن رمزي
محمد حسن رمزي

قام المطرب الشاب حسن رمزي نجل المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي؛ وشقيق الفنان شريف رمزي والمنتجة شهد رمزي؛ بتصوير كليب جديد يحمل اسم "قولولي" وهو الكليب الذي يقدمه لوالديه المنتج الكبير ووالدته المنتجة نهاد رمزي.

 

محمد حسن رمزي

وكليب "قولولي" هو غناء وكلمات وألحان حسن رمزي وهندسة صوتية طاهر صالح توزيع مشترك بين حسن رمزي وطاهر صالح؛ إضافة إلي ذلك يحاول حسن رمزي العودة إلي الغناء من خلال هذا الكليب الذي يحمل رسائل عن الاب والام والذكريات معهم .

محمد حسن رمزي

وقال حسن رمزي في تصريحات صحفية اليوم؛ إن الكليب فكرة أحمد عاشور؛ وتم الاستعانة ببعض الصور الخاصة للعائلة؛ مشيرا إلي أن الكليب سيكون مفاجأة للجمهور؛ من خلال الكلمات والمزيكا الجديدة التي يقدمها.

محمد حسن رمزي

وأوضح رمزي في تصريحاته قائلا: "الكليب سيتم إصداره خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل؛ وهو الكليب السادس له في مشواره الغنائي بعدما قدم عدد من الكليبات الغنائية المختلفة؛ منها كليب "لازم؛ وداني؛ يا ويلك؛ وقف بينا الزمان؛ سيرتك".

محمد حسن رمزي

يذكر أن حسن رمزي هو نجل المنتج محمد حسن رمزي مؤسس غرفة صناعة السينما المصرية وهو ثاني رئيس له؛ ووالدته هي المنتجة والكاتبة نهاد رمزي التي كتبت قصة فيلم "حب البنات"، والذي قام ببطولته كلا من أشرف عبد الباقي وحنان ترك وليلى علوي، كما كان لها تجربة في الإنتاج من خلال فيلم "الحياة منتهي اللذة" من بطولة حنان ترك ومنة شلبي.

محمد حسن رمزي
محمد حسن رمزي
محمد حسن رمزي
جمهور خلال اليوم منتصف مزيكا أغنية محمد أحمد أكتوبر رسائل حنان منة مختلفة وذلك الكا الجدى إخراج محمد حسن أحمد عاشور محمد حسن رمزي الكاتب الصور غرفة صناعة السينما

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