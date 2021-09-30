الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل أكثر من 30 شخصًا فى هجوم مسلح شمال نيجيريا

هجوم مسلح شمال نيجيريا
هجوم مسلح شمال نيجيريا

أعلنت السلطات النيجيرية، الخميس، مقتل أكثر من 30 شخصًا في هجوم من جماعات مسلحة على قرى نائية شمال البلاد، في أحدث وقائع دائرة العنف المتصاعدة بأكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

وقال مسؤولون محليون وسكان لوكالة "أسوشيتد برس"، الخميس "إن عمليات القتل والاختطاف التي طالت 24 شخصًا في ولايتي النيجر وسوكوتو نفذها مسلحون متجولون ينشطون في مختلف أنحاء شمال غرب ووسط نيجيريا ويشتهرون باختطاف مئات من تلاميذ المدارس والمسافرين لطلب فدية".

ووفقا لما ذكره غاربا محمد، رئيس منطقة مونيا الحكومية المحلية، فإنه في ولاية النيجر الشمالية الوسطى، حمل مهاجمون بعنف على منطقة مونيا الحكومية المحلية صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وخطف 7 سيدات.

وأكد متحدث باسم الشرطة الواقعة لـ"أسوشيتد برس"، لكنه قال إنه ليس لديه المزيد من التفاصيل.

أضاف المتحدث باسم الشرطة: "اقتحم قطاع الطرق هؤلاء إحدى القرى نحو الثانية صباحا، أمس، وأضرموا النيران في المنازل، وأحرقوا الناس في غرفهم بينما كان بعضهم (المهاجمون) يقفون في الخارج... أولئك الذين كانوا يحاولون الفرار تم الإمساك بهم وذبحهم".

وأضاف المسؤول أنه بعد الهجوم في كاتشيوي، ذهب المهاجمون إلى قريتين قريبتين، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا في طريقهم قبل قتل 16 شخصا آخرين.

خلال هجوم مماثل في ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد، تم اختطاف 17 شخصًا من منازلهم في منطقة سابون بيرني الحكومية المحلية، وفقا لأمينة المصطفى، عضو المجلس التشريعي بالولاية في المنطقة المتضررة.

ووقعت الهجمات بعد 48 ساعة من مقتل حوالي 40 شخصا في المنطقة الشمالية، فيما قال السكان هناك: “إنه قد يكون جزء من صراع ديني طويل الأمد بين المجتمعات الإسلامية والمسيحية بولاية كادونا".

السلطات النيجيرية قتلى اختطاف هجوم مسلح ولايتي النيجر وسوكوتو منطقة مونيا

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