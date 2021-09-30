أول مصرية تحصد نجمة إيطاليا: لحظة لا تُصدّق.. سأستمر في العمل (فيديو)

قالت الدكتورة وفاء البيه، أستاذ الأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بجامعة حلوان، إن لحظة حصولها على نجمة إيطاليا، والتي تصدر بقرار من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وتكريمها من جانب السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتني (يونيو الماضي)، إنها كانت لحظة لا تُصدق بالنسبة لها، مؤكدة أنها ستواصل العمل من أجل بناء جسور بين شعبين عظيمين، هما المصريين والإيطاليين.

وأضافت أستاذ الأدب الإيطالي بكلية آداب حلوان في لقاء مع قناة Egitto Ora (مصر الآن) التي تهتم بتنمية العلاقات الثقافية المصرية الإيطالية: بالنسبة ليّ؛ التكريم هو لحظة لا تُصدق، عادة لا أنظر إلى الوراء؛ أي لا أتوقف لأنظر إلى ما قمت به، لكنني أواصل ذلك، لأن العمل بالنسبة لي هو الحياة، لذلك أستمر في لعمل.

بناء جسور بين شعبي مصر وإيطاليا

وتابعت: في هذه اللحظة، بينما الوسام في يدي، وأيضًا في اللحظة التي أخبرني فيها السفير الإيطالي هذا الخبر، توقفت فيها للنظر إلى ما فعلته، وكنت فخورة بنفسي، ولكنه أيضًا حافز لمواصلة العمل ومواصلة بناء الجسور بين الثقافات. ليست الحقيقة تدريس اللغة والأدب الإيطالي فقط، ولكن هي حقيقة بناء جسور بين شعبين عظيمين.

الدكتورة وفاء البيه أثناء تكريمها في حفل السفارة الإيطالية

وفاء البيه: التكريم لحظة مهمة في حياتي

وواصلت: إنها لحظة مهمة في حياتي.. وقفة.. ففي رأيي حتى الكتب التي كتبتها، والترجمات التي قمت بها، وكذلك المحاضرات التي ألقيتها، عادة هي جزء من حياتي، لذا؛ فهي لحظة حيث إيطاليا كدولة، وأيضًا سفارة إيطاليا كمؤسسة سياسية في مصر، وكذلك المعهد الثقافي الإيطالي يقولون إننا نُقدر ما تفعلين، وهي لحظة مهمة لأننا نواصل العمل أيضًا بالتقدير.. من المهم دائمًا تلقي هذا، من تقدير طلابك، من زملائك، وأيضًا من إيطاليا.