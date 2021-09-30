الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ميجان ماركل تغير تصميمات أزيائها في نيويورك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

توجه الأمير هاري والدوقة ميجان ماركل إلى مدينة نيويورك في الأسبوع الماضي، لحضور اجتماع مع قادة الأمم المتحدة، وإعطاء لمحة لهم عن أسلوبهم في مرحلة ما بعد الحياة الملكية.

وحسب موقع pagesix فأنه طوال فترة إقامة عائلة ساسيكس لمدة 3 أيام في بيج آبل، تجنبت الدوقة جميع الماركات البريطانية التي ارتدتها فيها ذات يوم، وخرجت بدلاً من ذلك في سلسلة من الأزياء الجاهزة للخريف من الماركات الأمريكية والإيطالية مثل The Row وMax Mara، على التوالي.

وبينما لا تزال ماركل تحب المظهر أحادي اللون أكثر من أي وقت مضى، تغيرت صورتها الظلية منذ أن تركت الحياة الملكية وراءها.

ميجان ماركل 

فخلال أيامها في لندن تمسكت دوقة ساسيكس بالتنانير والفساتين الميدي، والمعاطف والقبعات ذات الأحزمة، حسب بروتوكول القصر الملكي البريطاني، ولكن الآن ترتدي البنطلونات فقد قامت بتغيير 3 أزياء مختلفة اثناء تواجدها في مدينة نيويورك.

يوم الخميس الماضي، بدأت ماركل في ارتداء أزياء، مختلفة تتألف من معطف إمبوريو أرماني فوق اللياقة المدورة والبنطلون الطويل وهو مظهر أكثر ملاءمة لغرفة مجلس الإدارة من قصر باكنجهام.

ميجان ماركل 

في زيارة إلى مدرسة هارلم الابتدائية يوم الجمعة، ارتدت النمط القديم من الترينج الرياضي المخملي بلون النبيذ وعندما ظهرت به شعر جميع من رأها بأنها بعيدة كل البعد عن الأنماط التقليدية التي كانت ترتديها حينما كانت في العائلة الملكية.

ميجان ماركل 

يوم السبت، زارت ماركل مقر الأمم المتحدة في مظهر أنيق آخر من معطف من جلد الإبل وقميصًا وبطلون من ماكس مارا.

ميجان ماركل 

وفي الحفل الخيري، أقيم الأسبوع الماضي، في سنترال بارك ظهرت دوقة ساسكس بفستان قصير الطول من فالنتينو، ولكن في حين أن خزانة ملابسها قد تغيرت منذ أن استبدلت النظام الملكي بمونتيسيتو، إلا أن ماركل ما زالت متمسكة بعناصر معينة من الطراز الملكي فقد شوهدت وهي تحمل حقيبة Dior's Lady D-Lite مثل حماتها الراحلة الأميرة ديانا.

ميجان ماركل 
الأمير هاري ميجان ماركل ة نيويورك الامم المتحدة الأزياء الجاهزة للخريف

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وائل لطفي

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