الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين فى حريق ورشة تصليح سيارات بالإسكندرية

موقع الحريق
موقع الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب بورشة تصليح سيارات قبل امتداده للدور الأول وباقي العقار المكون من 9 طوابق، مما تسببت في إصابة شخصين بحالة اختناق، وتفحم سيارة بمنطقة فكتوريا دائرة قسم شرطة المنتزه أول. 
تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالعقار الكائن 26 شارع رستم باشا مع بن القاضى برج جراند فكتوريا، ووجود حالات اختناق وخسائر مادية.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بورشة سيارات أسفل العقار رقم 26 بشارع رستم بن القاضى بمنطقة فكتوريا، وحدوث حالتي اختناق وتفحم سيارة بالكامل، تم التواصل مع إدارة الكهرباء العامة وشبكات السيوف، والغاز وقطع المرافق عن العقار المكون من 9 أدوار للعمل على السيطرة على الحريق.
وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية عمل الكهرباء مكان مدير سيارة ازمة عقار بالاسكندرية

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