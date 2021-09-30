عبدالمجيد تبون يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

تسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، للدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية -في بيان- أنه تم خلال اللقاء بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى، الاتفاق على إعادة بعث اللجان المختلطة في العديد من المجالات، والتأكيد على العلاقات التاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين، انطلاقًا من "التوافق في الرؤى بين قيادتي الدولتين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

حضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز خلف.