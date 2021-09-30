الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبدالمجيد تبون يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

تسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، للدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية -في بيان- أنه تم خلال اللقاء بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى، الاتفاق على إعادة بعث اللجان المختلطة في العديد من المجالات، والتأكيد على العلاقات التاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين، انطلاقًا من "التوافق في الرؤى بين قيادتي الدولتين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

حضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز خلف.

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون رسالة خطية نواف الأحمد الجابر أمير دولة الكويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

النائب العام يأمر بإنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

«التعليم» تحسم الجدل بشأن تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل 48 فلسطينيًا من جنين منذ واقعة «جلبوع»